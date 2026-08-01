Ολονύχτια η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Βοιωτία, καθώς η φωτιά στο Πόρτο Γερμανό και στα Ψαθά καίει ανεξέλεγκτα (01.08.2026), μετατρέποντας σε στάχτη τουλάχιστον 3 σπίτια, αυτοκίνητα ακόμα και πυροσβεστικά οχήματα. Οι αρχές προχώρησαν στις εκκενώσεις οικισμών για την ασφάλεια των κατοίκων ενώ πολλοί πολίτες απεγκλωβίστηκαν και μέσω θαλάσσης. Μεγάλης πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν και στο Ρέθυμνο όπου η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη αλλά μαίνεται ακόμη. Μεγάλη η επιχείρηση και στις Νερατζιές Αιγιάλειας, στην Αχαΐα, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας δόθηκε εντολή εκκένωσης για το Νέο Ερινεό και την Αρραβωνίτσα.

To άρθρο Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Ανεξέλεγκτο το μέτωπο, κάηκαν σπίτια και οχήματα – Μαζικές εκκενώσεις οικισμών, live όλες οι εξελίξεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr