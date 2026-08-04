Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: «Έχω δει όλη μου την παιδική ηλικία καμένη – Είναι ψυχρολουσία όλο το τοπίο»

Στα σπίτια τους άρχισαν να επιστρέφουν από την Τρίτη (04.08.2026) οι πυρόπληκτοι της ευρύτερης περιοχής στο Πόρτο Γερμενό. Ανυπολόγιστη η περιβαλλοντική καταστροφή από την τεράστια φωτιά, που έκαψε δεκάδες κατοικίες.

Την ώρα που οι πυρόπληκτοι άρχισαν να πλησιάζουν στο Πόρτο Γερμενό, ειδικό όχημα της Πυροσβεστικής απομάκρυνε ένα πυροσβεστικό όχημα που είχε καεί ολοσχερώς λίγο πριν την είσοδο στο Προσήλι.

Έτσι σταμάτησαν με τα αυτοκίνητά τους σε ένα πλάτωμα και συγκλονισμένοι αντίκρυσαν τη μεγάλη καταστροφή που έχει συντελεστεί, από ψηλά.

«Ήταν το εξοχικό μου εδώ πέρα. Είναι ντροπή τους. Είναι αίσχος γιατί κάθε χρόνο γίνονται πυρκαγιές. Φέτος τη στιγμή που ξεκίνησε ήταν 73. Η Ελλάδα φημίζεται ότι έχει ένα κλίμα το οποίο είναι ευάλωτο στις πυρκαγιές. Μας μιλάνε για την κλιματική αλλαγή συνέχεια. Τα έχουμε ακούσει ξανά και ξανά, τα ξέρουμε και έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι ούτε θέλουν να αυξήσουν την Πυροσβεστική, ούτε τους νοιάζει να κάνουν κάτι γι’ αυτό το θέμα, ούτε τους ενδιαφέρει το περιβάλλον», λέει ο Γιώργος, που είδε το σπίτι τους στο Πόρτο Γερμενό, στη συνοικία Άσπρα Σπίτια να έχει υποστεί τρομακτικές ζημιές από τη φωτιά.

Όπως εξηγεί, «δεν είναι μόνο αυτό. Είναι οι ζωές των ανθρώπων, είναι εμπειρίες, είναι σπίτια που έχουν χτίσει, είναι ο αέρας που αναπνέουμε, είναι όλα τα πράγματα τα οποία καταναλώνουμε. Όλη η ζωή μας είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πότε θα αρχίσει να είναι πιο σημαντικό από το να βγάλουν μεγαλύτερο εισόδημα οι ίδιοι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο ειλικρινά. Είναι ψυχρολουσία όλο το τοπίο, δεν μπορώ να το περιγράψω κάπως αλλιώς».

Σε ό,τι αφορά το σπίτι τους, όπως τονίζει ο Γιώργος, «το έχει χτίσει ο παππούς μου. Από όταν ήμουν μωρό πέρναγα όλο μου το καλοκαίρι εδώ πέρα με τους γείτονές μας. Έχουμε μεγαλώσει μαζί σαν μια μεγάλη οικογένεια. Κάθε καλοκαίρι ήμασταν συνέχεια εδώ και έχω δει όλη μου την παιδική ηλικία καμένη. Έχει πέσει σκεπή μέσα, έχουν καεί όλα τα πράγματα από μέσα, έχουν σπάσει παράθυρα. Λεφτά να το φτιάξουμε δεν υπάρχουνε. Το τι θα πάρουμε ως αποζημίωση δεν το ξέρουμε. Δεν έχω τι να πω. Ειλικρινά ντροπή τους και άμα αυτό δεν ξυπνήσει λίγο τον κόσμο δεν ξέρω τι θα τους ξυπνήσει ειλικρινά».

Από την πλευρά της, η Αθηνά, μητέρα του Γιώργου, θεωρεί ότι «αν στην αρχή αντιμετωπιζόταν και περιοριζόταν η πυρκαγιά όταν ήταν στην έναρξη της, που επτά με εννιά είχε ένα δίωρο που είχε πέσει ο αέρας και μπορούσε μαζί με το ελικόπτερο να έρθει ένα αεροσκάφος να κάνει δύο ώρες κάποιες ρίψεις ή και μία ώρα ακόμα, θα είχε περιοριστεί αυτό και δεν θα είχε αυτή την έκταση, ούτε θα υπήρχαν καμένα σπίτια γιατί έχει ξαναέρθει το 2009 η φωτιά μέχρι εκεί και ευτυχώς λόγω του αέρα τη γλιτώσαμε. Τώρα όμως που θα μπορούσε ένα αεροσκάφος να κάνει τη διαφορά, δεν την έκανε. Αυτό είναι το παράπονο και επίσης οι ευθύνες που υπάρχουν από τις αιτίες που έγινε αυτό όλο δεν θα μείνουν αναπάντητες και όλοι μαζί έχουμε έρθει σε επαφή και θα γίνουν μηνύσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται».

«Καμία πρόληψη, καμία οργάνωση» – Οργή των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμενό

​Σε βαρύ κλίμα καταγράφονται οι πρώτες εικόνες από την επιστροφή των κατοίκων στο Πόρτο Γερμενό, με τους πληγέντες να αντικρίζουν για πρώτη φορά το μέγεθος της καταστροφής μετά την απομάκρυνσή τους.

Ανάμεσά τους και ο Αποστόλης Παπαγιαννόπουλος, ο οποίος διατηρεί εξοχική κατοικία στην περιοχή εδώ και 30 χρόνια, ένα σπίτι που συντηρείται από τρεις γενιές της οικογένειάς του. Όπως εξηγεί, η οικογένειά του ζει στο νοίκι στην Αθήνα, κάνοντας θυσίες για να κρατήσει αυτό το εξοχικό ως μοναδική διέξοδο για τα καλοκαιρινά μπάνια.

​«Καμία πρόληψη, μόνο εκκένωση»

​Περιγράφοντας τις στιγμές της εκκένωσης, ο κ. Παπαγιαννόπουλος καταγγέλλει την παντελή έλλειψη προετοιμασίας και πρόληψης από την πλευρά του κρατικού μηχανισμού. «Την ημέρα που φεύγαμε, γύρω στη μία με δύο το μεσημέρι, βλέπαμε να μπαίνουν ερπυστριοφόρα για να ανοίξουν ζώνες πυρασφάλειας. Αν είναι δυνατόν, καμία προεργασία. Τίποτα δεν υπήρχε οργανωμένο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

​Παράλληλα, σημειώνει ότι η παρουσία των δυνάμεων κατάσβεσης ήταν αρχικά ελάχιστη, εξηγώντας πως στο σημείο επιχειρούσαν μόλις τρία με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ το μόνο που ενδιέφερε τις αρχές και την αστυνομία ήταν η εφαρμογή του μηνύματος από το 112 για την άμεση εκκένωση του οικισμού, χωρίς μέριμνα για την προστασία των περιουσιών, του δάσους και των ζώων.

​«Μας έκαψαν για τα κέρδη τους»

​Ο κ. Παπαγιαννόπουλος εκφράζει την έντονη οργή του κάνοντας λόγο για στάση εχθρική προς τη λαϊκή περιουσία. «Δεν τους νοιάζει ο πλούτος της χώρας μας, τα δάση, οι περιουσίες των λαϊκών ανθρώπων. Μας έκαψαν για τα κέρδη τους, για τις ανεμογεννήτριες, για τους ιδιώτες, για να χτίσουν βίλες και ξενοδοχεία. Ένα κράτος που έχει για τους λίγους, αλλά δεν έχει για τους πολλούς», τονίζει, καταλογίζοντας ευθύνες στην κυβέρνηση.

Επιστρέφοντας για πρώτη φορά στο σημείο, περιγράφει το τοπίο ως «μια κόλαση» από την οποία θεωρεί ότι δύσκολα θα υπάρξει επανόρθωση. Όσον αφορά την περιουσία του, αναμένει να διαπιστώσει από κοντά την κατάσταση, καθώς οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το δικό του σπίτι δεν έχει υποστεί μεγάλες ζημιές, σε αντίθεση με το γειτονικό του, το οποίο κάηκε ολοσχερώς.