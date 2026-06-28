Φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να κατευθυνθούν προς Σοφικό

Φωτιά ξέσπασε σε δάσος στην περιοχή Πευκάλι της Κορίνθου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην κατάσβεση της φωτιάς στην Κόρινθο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 18 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης εθελοντές, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Παράλληλα, εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής.

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Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αμμόνι της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας

Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς #Σοφικό

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) June 28, 2026

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να απομακρυνθούν άμεσα από την περιοχή μέσω της οδού Κορίνθου – Επιδαύρου προς Σοφικό και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς υπό δύσκολες συνθήκες.