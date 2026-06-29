Φωτιά στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης: Καίει κοντά σε σχολεία, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 21:30 το βράδυ στην περιοχή βορειοδυτικά της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η φωτιά καίει ξερά χόρτα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης όπου βρίσκονται ιδιωτικά σχολεία και κολέγια, ενώ στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα, με στόχο τον άμεσο περιορισμό του μετώπου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικίες ή τραυματισμούς, ενώ τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.

Ωστόσο υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε τμήματα του Πανοράματος.

Ωστόσο υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε τμήματα του Πανοράματος.

Παρά την κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης, οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι δεν υπάρχει ανησυχία για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεσή της.