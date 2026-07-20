Φωτιά στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας: Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (20.07.2026) σε περιοχή της Φθιώτιδας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι στην Φθιώτιδα, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή και από υδροφόρες του δήμου Λαμιεών.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιοχώρι Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Λαμιεών. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, καίγονται γεωργικές εκτάσεις, ενώ κοντά στο μέτωπο βρίσκεται δασική έκταση.