Φωτιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου: Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα»

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στο Μελιδοχώρι, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηράκλειο.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το μήνυμα του 112 που στάλθηκε στους κατοίκους για τη φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στο σημείο ενώ αναμένεται να σηκωθούν και εναέρια μέσα.

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Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μελιδοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου

Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 15, 2026

Σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη έχει αναβαθμιστεί σε “πορτοκαλί”.