Ένα λιτό μνήμα στο κοιμητήριο της Νέας Μάκρης επαναφέρει στο προσκήνιο τα όσα άφησε άφησε πίσω της η φονική φωτιά στο Μάτι. Οκτώ χρόνια μετά την τραγωδία της 23ης Ιουλίου 2018, συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες ζητούν από τη Δικαιοσύνη να διερευνήσει τι ακριβώς ενταφιάστηκε στον χώρο ομαδικής ταφής και εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η φωτιά στο Μάτι, που κατέκαψε και τον Νέο Βουτζά και το Κόκκινο Λιμανάκι, εξακολουθεί να γεννά αναπάντητα ερωτήματα για τη διαχείριση, την ταυτοποίηση και την ταφή των θυμάτων. Στο μνήμα του κοιμητηρίου της Νέας Μάκρης αναγράφεται η φράση: «Και με το φως της κάθε μέρας ρωτάμε… Τι, Πώς και Γιατί, 23-7-2018».

Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική κατέθεσε την Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026, αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας τη διενέργεια ποινικής έρευνας.

Η αναφορά συνοδεύεται, σύμφωνα με τον Σύλλογο, από φάκελο επίσημων εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων και επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των ανθρώπινων υπολειμμάτων, τις διαδικασίες ταυτοποίησης και τον χώρο ομαδικής ταφής.

Τα ερωτήματα για τον ομαδικό τάφο

Στο επίκεντρο της προσφυγής βρίσκεται ο χώρος ταφής στο κοιμητήριο της Νέας Μάκρης. Ο Σύλλογος ζητά να διερευνηθεί εάν εκεί έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, υπολείμματα που ενδεχομένως ανήκουν σε ήδη ταυτοποιημένα θύματα, καθώς και ζωικά κατάλοιπα ή άλλα αντικείμενα.

Παράλληλα, ζητείται να εξεταστεί η περίπτωση σορού γυναίκας που εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά την πυρκαγιά, μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Σχιστού και ενταφιάστηκε έπειτα από σημαντικό χρονικό διάστημα.

Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης πριν από την ταφή.

Ο Σύλλογος ζητά ακόμη να επανεξεταστούν περιστατικά λανθασμένης παράδοσης ανθρώπινων υπολειμμάτων, τα οποία, όπως σημειώνει, αναδείχθηκαν κατά την ποινική διαδικασία.

Στην αναφορά περιλαμβάνεται, επίσης, αίτημα για έλεγχο κάθε ψηφιακού ή άλλου αποδεικτικού μέσου που θα μπορούσε να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Ελάχιστος φόρος τιμής στους νεκρούς»

«Οι οικογένειες όλων των θυμάτων έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ότι οι οικείοι τους αντιμετωπίστηκαν με τον σεβασμό που επιβάλλει ο νόμος και ότι κάθε κρίσιμο στοιχείο αξιολογήθηκε», αναφέρει ο Σύλλογος.

«Η πλήρης διαλεύκανση αποτελεί για εμάς ελάχιστο φόρο τιμής που μπορούμε να προσφέρουμε στους νεκρούς», προσθέτει.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι για την Πολιτεία η διερεύνηση των καταγγελιών αποτελεί «την ελάχιστη υποχρέωση απέναντι στα θύματα, στις οικογένειές τους και στην ίδια την απονομή της δικαιοσύνης».

Με την προσφυγή στον Άρειο Πάγο, ο Σύλλογος ζητά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ή άλλες ευθύνες.

Ζητά, επίσης, να πραγματοποιηθούν όλες οι αναγκαίες ανακριτικές και πραγματογνωμοσυνικές ενέργειες, ώστε να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα που, οκτώ χρόνια μετά την τραγωδία, παραμένουν ανοιχτά.