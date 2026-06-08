Ελλάδα

Φωτιά στο Λουτράκι κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης – Ήχησε το 112 και καλεί σε ετοιμότητα

Φωτιά στο Λουτράκι κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης – Ήχησε το 112 και καλεί σε ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της Λίμνης Βουλιαγμένης, στο Λουτράκι, το μεσημέρι της Δευτέρας (08/06/2026) με τις φλόγες να καίνε κοντά στην διασταύρωση για το Σκάλωμα. 

Στο σημείο που μαίνεται η φωτιά στο Λουτράκι επιχειρούν 56 πυροσβέστες, 17 οχήματα, 2 πεζοπόρα ενώ έχουν ριχθεί στη μάχη και εναέρια μέσα. 

Συγκεκριμένα επιχειρούν 2 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα της πυροσβεστικής. 

Μάλιστα ήχησε και το 112 και καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. 

Το μήνυμα του 112 αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

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Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών». 

Στο σημείο μεταβαίνει με εντολή Αρχηγού κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή newsit.gr

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