Φωτιά στο Κρυονέρι: Συνελήφθη 89χρονος για εμπρησμό από αμέλεια

Στη σύλληψη ενός 89χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για εμπρησμό από αμέλεια, αναφορικά με τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/05/2026) στο Κρυονέρι Αττικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 89χρονος προκάλεσε τη φωτιά στο Κρυονέρι περίπου στις 14:36, κατά τη διάρκεια καύσης υπολειμμάτων κλαδιών σε πρανές οδού, με τη χρήση γυμνής φλόγας.



Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε διπλανές ιδιοκτησίες, ενώ η περαιτέρω εξάπλωσή της απετράπη χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.



Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ενώ ενημερώθηκε σχετικά η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.578,125 ευρώ.



Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 28 Μαΐου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 352 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 294.999,475 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 59 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.



Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.