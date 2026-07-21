Ελλάδα

Φωτιά στο Κιλελέρ στην Λάρισα: Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα

Φωτιά στο Κιλελέρ στην Λάρισα: Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα

Συναγερμός σήμανε για φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (20.07.2026) στην Λάρισα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Πέτρα του δήμου Κιλελέρ Λάρισας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν συνολικά 23 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 10ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), 7 οχημάτων, καθώς και 2 ελικοπτέρων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Κιλελέρ, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστών στο σημείο.

Πηγή newsit.gr