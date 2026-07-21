Φωτιά στο Κιλελέρ στην Λάρισα: Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα

Συναγερμός σήμανε για φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (20.07.2026) στην Λάρισα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Πέτρα του δήμου Κιλελέρ Λάρισας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν συνολικά 23 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 10ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), 7 οχημάτων, καθώς και 2 ελικοπτέρων.

Κινητοποιήθηκαν 23 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Κιλελέρ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2026

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Κιλελέρ, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστών στο σημείο.