Φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης: 70χρονος προσπαθούσε να κάψει σφήκες, προκάλεσε πυρκαγιά και συνελήφθη

Ένας 70χρονος συνελήφθη για εμπρησμό από αμέλεια, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2026 σε αγροτεμάχιο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Καπετάν Άγρα και Δαβάκη, στον Δήμο Δέλτα.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, η φωτιά στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε όταν ο 70χρονος χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα σε ένα κομμάτι χαρτί, στην προσπάθειά του να απομακρύνει σφήκες.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα και επεκτάθηκε σε αποθήκες που βρίσκονταν δίπλα στο σημείο, προκαλώντας ζημιές.

Ο 70χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ οι Αρχές του επέβαλαν και διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886,56 ευρώ για παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή υδροφόρων του δήμου Δέλτα και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενώ από αέρος συνέδραμε και ένα αεροσκάφος.

Λόγω των ανέμων που επικρατούσαν την ώρα εκδήλωσης της φωτιάς, οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα προς το εσωτερικό της επιχείρησης, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το εργοστάσιο έχει υποστεί σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή.

Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς σε γειτονικές εγκαταστάσεις και στις κατοικημένες περιοχές που βρίσκονται πίσω από το εργοστάσιο. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο μέσα στον χώρο της επιχείρησης, όπου συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεση και την αντιμετώπιση μικροεστιών.