Φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας: 43χρονος με θεριζοαλωνιστική μηχανή συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια

Η μεγάλη φωτιά στη Φθιώτιδα, που προκάλεσε τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και κατέκαψε μεγάλη αγροτοδασική έκταση, εξιχνιάστηκε μέσα σε λίγες ώρες. Οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών οδήγησαν στη σύλληψη ενός 43χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε την πυρκαγιά από αμέλεια.

Η φωτιά στη Φθιώτιδα ξέσπασε στο Καλαπόδι, όπου πυροσβέστες, εθελοντές και μηχανήματα έδωσαν μάχη με τις φλόγες για πολλές ώρες, προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο. Σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται μέχρι στιγμής για τη μεγαλύτερη αγροτοδασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στη χώρα κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

Από την έρευνα των ανακριτικών υπαλλήλων του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, σε συνεργασία με στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προέκυψε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθη ένας 43χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην πρόκληση της πυρκαγιάς από αμέλεια. Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ εξετάζονται όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.

Τα στοιχεία που παρουσιάζει η Πυροσβεστική δείχνουν ότι η ανθρώπινη αμέλεια εξακολουθεί να αποτελεί τη βασικότερη αιτία εκδήλωσης πυρκαγιών στη χώρα. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 2 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί 508 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 604.851,37 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 149 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Από τις συλλήψεις αυτές, οι 136 αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια, ενώ μόλις 13 σχετίζονται με εμπρησμό από πρόθεση, γεγονός που αναδεικνύει ότι τα περισσότερα περιστατικά οφείλονται σε απροσεξία κατά τη διάρκεια εργασιών στην ύπαιθρο.

Η Πυροσβεστική απευθύνει νέα έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας και να αποφεύγουν εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη, ιδιαίτερα τις ημέρες που επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς.