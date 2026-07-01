Φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας – Σηκώθηκαν 9 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (1.7.26).

Για την κατάσβεση της φωτιάς άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στη Φθιώτιδα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 56 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, εννιά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, από τα οποία το ένα για τον συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 56 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 9 Α/Φ και 2 Ε/Π, εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2026

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.