Ελλάδα

Φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας – Σηκώθηκαν 9 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα

Φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας – Σηκώθηκαν 9 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (1.7.26).

Για την κατάσβεση της φωτιάς άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στη Φθιώτιδα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 56 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, εννιά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, από τα οποία το ένα για τον συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πηγή newsit.gr

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