Η φωτιά ξέσπασε μετά τις 17.00 το απόγευμα του Σαββάτου (11/7/26), σε τουαλέτα, στο ισόγειο, μέσα στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Για τη φωτιά στο Θριασιο έσπευσαν στο σημείο 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, κάτι που κατάφεραν μέσα στην επόμενη ώρα.

Προληπτικά, έγινε απομάκρυνση του κόσμου που βρισκόταν στο ισόγειο του νοσοκομείου, όχι των ασθενών.

Ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Δυτική Αττικής έσπευσε στο σημείο, προκειμένου να διερευνηθεί η αιτία της φωτιάς.

To άρθρο Φωτιά στο Θριάσιο νοσοκομείο – Απομάκρυναν τον κόσμο από το ισόγειο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr