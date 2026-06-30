Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Καίει ξερά χόρτα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (30/6/2026) γύρω στις 14:30 σε περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά καίει σε γεωργική έκταση στο Δερβένι Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, καίει σιτηρά και ξερά χόρτα, ενώ οι καπνοί είναι ορατοί από μακρινή απόσταση.

Σύμφωνα με το thestival.gr, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί. Αυτή την ώρα επί τόπου επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς επίσης και εθελοντές. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν με ρίψεις νερού από αέρος 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν την κατάσβεση αλλά δεν απειλείται ακόμα κατοικημένη περιοχή.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 Ε/Π — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026

Οι φλόγες δεν απειλούν για την ώρα κατοικημένη περιοχή.