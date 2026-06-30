Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Καίει ξερά χόρτα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (30/6/2026) γύρω στις 14:30 σε περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις 15:40 ήχησε το 112 για τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η φωτιά καίει σε γεωργική έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, καίει σιτηρά και ξερά χόρτα, ενώ οι καπνοί είναι ορατοί από μακρινή απόσταση.

Σύμφωνα με το thestival.gr, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί. Αυτή την ώρα επί τόπου επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς επίσης και εθελοντές. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν με ρίψεις νερού από αέρος 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν την κατάσβεση αλλά δεν απειλείται ακόμα κατοικημένη περιοχή.

Μήνυμα του 112

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείται τις οδηγίες των αρχών», γράφει το 112 στο μήνυμά του για τη φωτιά στο Δερβένι.

Ενεργοποίηση

Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης

Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 30, 2026

Οι φλόγες δεν απειλούν για την ώρα κατοικημένη περιοχή.