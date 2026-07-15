Φωτιά στο Γύθειο, επίγεια και εναέρια μέσα στο σημείο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (15.07.2026) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Γύθειο Λακωνίας με την πυρκαγιά να εξελίσσεται πλησίον δασικής έκτασης. Σύμφωνα με την ενημέρωση, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00 και κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση για τη φωτιά στο Γύθειο, συμμετέχουν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη.

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Ανατολικής Μάνης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.