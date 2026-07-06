Φωτιά στο Γαζί Ηρακλείου: Πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (06.07.2026) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Γαζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Το σημείο που εξελίσσεται η πυρκαγιά είναι δυσπρόσιτο με έντονο ανάγλυφο με κύριο χαρακτηριστικό την χαμηλή βλάστηση.

Η φωτιά στο Ηράκλειο κινητοποίησε τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορία 4, ενώ αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφόρ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Δ.Ε. Γαζίου Ηρακλείου Κρήτης. Επιχειρούν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2026

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.