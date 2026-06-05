Στη δικαιοσύνη οδηγήθηκε ο μελισσοκόμος που είχε κυψέλες στο Άλσος Βεΐκου και από τα μελίσσια του θεωρήθηκε ότι ξέσπασε η χθεσινή (04.06.2026) φωτιά που ευτυχώς αντιμετωπίστηκε εγκαίρως.

Ο κατηγορούμενος για εμπρησμό κρίθηκε αθώος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και απάλλαξε τον μελισσοκόμο. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία δηλώνοντας ότι έχει καταγραφεί από κάμερα της περιοχής στο Άλσος Βεΐκου, να βρίσκεται μακριά μόλις πέντε λεπτά από την έναρξη της φωτιάς.

«Έφτασα μετά την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Ξεκίνησα από το Γαλάτσι γύρω στις 11:40. Στις 11:45 πήγα σε κατάστημα και με έχει καταγράψει η κάμερα. Δεν θα προλάβαινα να έχω ανάψει τη φωτιά» είπε σχετικά ο μελισσοκόμος.

Και συμπλήρωσε: «Όταν πήγα υπήρχε ήδη φωτιά. Είδα ένα παλικάρι σε μηχανάκι και του είπα να πάρει την Πυροσβεστική γιατί το δικό μου δεν είχε σήμα.

Είδα τις φωτιές να πηγαίνουν και προς τις δύο μεριές, η φωτιά εξελισσόταν. Ο Δήμος δεν είχε ξεχορταριάσει την περιοχή, το δικό μου σημείο ήταν πεντακάθαρο. Για αυτό δεν κάηκαν τα μελίσσια», υποστήριξε απολογούμενος και εξέφρασε το παράπονο του για το διασυρμό που όπως είπε έχει υποστεί ανάμεσα στους συναδέλφους του.

«Έχω ξεφτιλιστεί δημοσίως, έχουν βγάλει τη φωτογραφία μου στο ίντερνετ, με κυνηγάνε οι άλλοι μελισσοκόμοι» ανέφερε ο κατηγορούμενος.

To άρθρο Φωτιά στο άλσος Βεΐκου: Αθώος ο μελισσοκόμος – «Eίχα καθαρίσει το χώρο μου» είπε στο δικαστήριο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr