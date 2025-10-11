Ελλάδα

Φωτιά στους Ζάρακες στην Εύβοια: Καίγεται δασική έκταση – Κοντά στα σπίτια οι φλόγες

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου 11.10.2025 στην Εύβοια για φωτιά που ξέσπασε στους Ζάρακες.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

 

Οι φλόγες έχουν πάρει επικίνδυνες διαστάσεις και αυτή την ώρα βρίσκονται μια ανάσα από τα πρώτα σπίτια του χωριού, με τους κατοίκους να ζουν δραματικές στιγμές.

Η κατεύθυνση του μετώπου έχει αλλάξει, με τη φωτιά να κινείται πλέον προς τα Μεσοχώρια, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο άνεμος δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών.

