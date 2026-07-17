Φωτιά στον Πύργο – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (17.07.2026) στον Πύργο, για την οποία ήχησε και το 112.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολιρέικες Παράγκες, στον Πύργο Ηλείας. Λίγο μετά τις 18:00 στάλθηκε μήνυμα του 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Για την πυρκαγιά άμεσα ειδοποιήθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συνολικά επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 17, 2026