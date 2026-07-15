Ελλάδα

Φωτιά στον Κολινδρό Πιερίας: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά στην Άρτα: Στη Βλαχέρνα, κινητοποιήθηκαν 7 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (15/7/2026) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολινδρός Πιερίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Πιερία επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Πηγή newsit.gr

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