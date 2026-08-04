Φωτιά στον Βοτανικό, κοντά στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού – Αποπνικτική ατμόσφαιρα από τον πυκνό καπνό

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (03.08.2026) σε υπαίθριο χώρο στην οδό Ορφέως, στο Αιγάλεω, σε μικρή απόσταση από το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο της φωτιάς στο Αιγάλεω, κοντά στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, έσπευσαν 16 πυροσβέστες με 5 οχήματα και γρήγορα κατάφεραν να την ελέγξουν.

Η φωτιά ξέσπασε σε σκουπίδια και χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας Άννης. Η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική στην περιοχή, λόγω του έντονου καπνού.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Λόγω της φωτιάς, έγινε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίας Άννης, στο ύψος της Ιεράς Οδού, έως το ύψος της οδού Ορφέως, στην περιοχή του Βοτανικού.