Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου που εξερράγη

Σε δύο συλλήψεις για την φωτιά και την έκρηξη στο συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής προχώρησε η Πυροσβεστική την Πέμπτη (09.07.2026).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με εξειδικευμένα στελέχη της να μεταβαίνουν από την πρώτη στιγμή στον χώρο του συμβάντος στον Ασπρόπυργο, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης φωτιάς, ήταν άμεση.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι αξιωματικοί της Δ.Α.Ε.Ε. προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, ημεδαπών, και συγκεκριμένα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου, καθώς και του εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τα στελέχη της ΔΑΕΕ συνεχίζουν υπό την εποπτεία της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής την προανακριτική διαδικασία, με τη διερεύνηση όλων των στοιχείων και δεδομένων, για την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών εκδήλωσης του περιστατικού.

Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, πραγματοποίησαν ενδελεχή αυτοψία στον χώρο, συνέλεξαν ευρήματα και αξιολόγησαν τα στοιχεία που προέκυψαν, με σκοπό τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και ακολούθησε η έκρηξη.

Το περιστατικό, μάλιστα, φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση εργασιών οξυγονοκόλλησης, η οποία επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση των δύο σοβαρότερα τραυματισμένων εργαζομένων, οι οποίοι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ, ενώ οι έρευνες εστιάζουν και στην ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Πρόκειται για έναν άνδρα 41 ετών, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 75% του σώματός του, καθώς και εισπνευστικό έγκαυμα. Ο τραυματίας αντιμετωπίζεται από την εξειδικευμένη ομάδα της κλινικής πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων του νοσοκομείου ΚΑΤ. Αρχικά υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Ο δεύτερος πολυεγκαυματίας, ηλικίας 54 ετών, φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Νοσηλεύεται επίσης διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του εξαιρετικά σοβαρή.

Παράλληλα, στο Θριάσιο Νοσοκομείο παραμένουν για νοσηλεία δύο ακόμη τραυματίες με ελαφρά εγκαύματα, από τους συνολικά έξι που είχαν μεταφερθεί εκεί μετά το περιστατικό.

Στο νοσοκομείο Αττικόν παραμένει ένας ασθενής για προληπτική παρακολούθηση, καθώς παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα λόγω της έκθεσής του στους καπνούς.