Φωτιά στον Ασπρόπυργο – Σε εξέλιξη η κατάσβεση από την Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (31.05.2026) στον Ασπρόπυργο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν στο σημείο προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 10 πυροσβεστικά οχήματα, καταβάλλοντας προσπάθειες για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της.

Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς δεν έχουν γίνει γνωστά, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.