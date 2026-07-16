Φωτιά στον Ασπρόπυργο – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης 16 Ιουλίου στον Ασπρόπυργο με το 112 να στέλνει μήνυμα στους κατοίκους και να τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Η φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Σοφό στον Ασπρόπυργο και σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Ενεργοποίηση

Πυρκαγιά στην περιοχή #Σοφό #Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής #Αττικής

Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 16, 2026

Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 19:15 και προχώρησε στην άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 19 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Παράλληλα, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone, το οποίο μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο εικόνα από οπτική και θερμική κάμερα, διευκολύνοντας τον συντονισμό των δυνάμεων που επιχειρούν στο μέτωπο.