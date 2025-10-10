Φωτιά στον Ασπρόπυργο δίπλα σε πίστα καρτ – Ακούγονται εκρήξεις

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής 10 Σεπτεμβρίου στον Ασπρόπυργο, δίπλα σε πίστα καρτ και πίσω από το νεκροταφείο.

Η φωτιά στον Ασπρόπυργο έχει ξεσπάσει σε υπαίθριο χώρο και δεν απειλούνται σπίτια ενώ σύμφωνα με το thriassio.gr ακούγονται εκρήξεις από υλικά σε παρακείμενες αποθήκες.

Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής αποτελούμενη από 17 πυροσβέστες και οκτώ οχήματα επιχειρεί στον Ασπρόπυργο, σε φωτιά που ξέσπασε κοντά στην πίστα καρτ.

Η πυρκαγιά μαίνεται σε χώρο με λάστιχα και σκραπ, ενώ έχει ήδη καταστρέψει ένα κοντέινερ.

Λόγω της φύσης των υλικών το έργο της κατάσβεσης είναι δύσκολο.

Στο σημείο βρίσκονται και υδροφόρα ΟΤΑ.

Οι πυκνοί καπνοί καθιστούν πολύ βαριά την ατμόσφαιρα στην περιοχή.