Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Βίντεο ντοκουμέντο με την έκρηξη στο κατάστημα με τα ανταλλακτικά

Πανικός επικράτησε το πρωί της Πέμπτης (9.7.26) στον Ασπρόπυργο όταν – κάτω από άγνωστες συνθήκες – ξέσπασε φωτιά σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Από τη φωτιά σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη που κατέστρεψε τα πάντα.

Σημειώνεται πως από την φωτιά στον Ασπρόπυργο έχουν τραυματιστεί 11 άτομα, με τρεις εξ αυτών να νοσηλευόνται διασωληνωμένοι.

Λίγο μετά τις 8:30 εστάλη μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνταν όσοι βρίσκονταν στην οδό Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε επιχείρηση στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι στις εγκαταστάσεις φέρεται να υπάρχει βυτιοφόρο γεμάτο προπάνιο, καθώς και μεγάλες ποσότητες εύφλεκτων υλικών, γεγονός που δυσκολεύει το έργο της κατάσβεσης.

Τουλάχιστον 11 τραυματίες

Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 11 τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, στο Θριάσιο Νοσοκομείο νοσηλεύονται έξι άτομα. Δύο από αυτούς είναι διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκαύματα, τρεις φέρουν ελαφρύτερα εγκαύματα, ενώ ένας τραυματίας έλαβε εξιτήριο.

Παράλληλα, στο νοσοκομείο «Αττικόν» μεταφέρθηκαν ακόμη πέντε άτομα. Ένας από αυτούς είναι διασωληνωμένος και μεταφέρεται στο ΚΑΤ, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις προσήλθαν με αναπνευστικά προβλήματα.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Η επιχείρηση έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύονται συνεχώς. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, τέσσερα ειδικά οχήματα – μεταξύ αυτών δύο βραχιονοφόρα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και ένα όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών – καθώς και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Καταγγελίες για ελλιπή μέτρα ασφαλείας

Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες ασφαλείας στη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου έκανε ο Σταύρος Χρηστίδης από τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Δυτικής Αττικής.

Όπως υποστήριξε, οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις είναι ανεπαρκείς, ενώ προειδοποίησε για τον κίνδυνο ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος στην περιοχή.

«Εδώ υπάρχουν διυλιστήρια και επιχειρήσεις με χημικά. Μπορεί να γίνει ένα μεγάλης έκτασης βιομηχανικό ατύχημα και να θρηνήσουμε θύματα», ανέφερε, ζητώντας να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας για τους εργαζομένους.

Υποστήριξε ακόμη ότι όταν ενεργοποιήθηκε το 112 δεν είχαν εκκενωθεί όλοι οι χώροι εργασίας και ότι μέλη του Εργατικού Κέντρου συνέβαλαν στην απομάκρυνση εργαζομένων από επιχειρήσεις της περιοχής.