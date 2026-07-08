Φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας – Ρίψεις νερού από 3 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε στον Αργυρόμυλο Λάρισας, το μεσημέρι της Τετάρτης (8.7.26).

Για την κατάσβεση της φωτιάς στον Αργυρόμυλο Λάρισας, επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχηματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση περίπου στις 12:45 πλησίον φωτοβολταϊκού πάρκου και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Αρχικά κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχηματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Μέχρι στιγμής, από την πυρκαγιά δεν απειλούνται σπίτια ή υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.