Φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας: Μάχη των πυροσβεστών με τους ισχυρούς ανέμους

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 8 Ιουλίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αργυρόμυλος στη Λάρισα.

Η φωτιά στη Λάρισα δεν απειλεί ακόμη κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και δίνουν μάχη για να περιοριστεί το μέτωπο.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 90 πυροσβέστες με 20 οχήματα, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ενισχυθήκαν περαιτέρω οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας και επιχειρούν 90 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 10η ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της περιφέρειας Θεσσαλίας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 8, 2026

Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Στο σημείο βρίσκεται και ο δήμαρχος κ. Θανάσης Μαμάκος που επιβεβαίωσε πως προς το παρόν δεν κινδυνεύουν κατοικήσιμες περιοχές.

Όμως το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή και αλλάζουν συχνά κατεύθυνση.