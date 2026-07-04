Φωτιά στη Χαλκιδική στην περιοχή Καλλικράτεια: Καίει δίπλα σε σπίτια και οικόπεδα, ήχησε το 112

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά η οποία ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα (4/7/2026) στην περιοχή της Καλλικράτειας, στη Χαλκιδική και μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους για «ετοιμότητα».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, η φωτιά στη Χαλκιδική εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες σε οικοπεδικούς χώρους κοντά στη Μουδανίων, όπου υπάρχουν κατοικίες.

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Αρχικώς έχουν ειδοποιηθεί 3 οχήματα με 10 άνδρες, που καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να μην εξαπλωθεί η πυρκαγιά.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Νέα Καλλικράτεια της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το μήνυμα του 112.

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Πυρκαγιά στην περιοχή #Νέα_Καλλικράτεια της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής

Παραμείνετε σε ετοιμότητα

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Υπενθυμίζεται ότι σε αρκετά τουριστικά σημεία της Χαλκιδικής, παρατηρείται το φαινόμενο των ακαθάριστων οικοπέδων αλλά κι των «βουνών» από μπάζα, παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την εξέλιξη μιας φωτιάς.