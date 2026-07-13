Φωτιά στη Νέα Κερασιά Θεσσαλονίκης – Συνδρομή και από δύο ελικόπτερα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας 13.07.2026 στη Θεσσαλονίκη για φωτιά στη Νέα Κερασιά του Δήμου Θερμαϊκού.

Η φωτιά στη Θεσσαλονίκη καίει σε χαμηλή βλάστηση και μάλιστα σε περιοχή που κοντά υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια και άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν για συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες του δήμου Θερμαϊκού.

#Πυρκαγιά σε Χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Κερασιά, του δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 2ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 13, 2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.