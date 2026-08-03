Φωτιά στη Λαμπεία Ηλείας – 7 αεροσκάφη στη μάχη της κατάσβεσης

Ακόμη μία φωτιά σήμανε συναγερμό το απόγευμα της Δευτέρας (3/8/26) στην Πυροσβεστική. Αυτή τη φορά στην Λαμπεία Ηλείας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, καίγεται δασική έκταση στη Λαμπεία Ηλείας και επί τόπου βρίσκονται 77 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Λαμπεία Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 77 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα και 7 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 3, 2026

Για την ώρα, δεν απειλούνται σπίτια από τη φωτιά.