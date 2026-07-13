Φωτιά στη Λέσβο: Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (13.07.2026) στην Λέσβο.

Σύμφωνα με το stonisi.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με ξερά χόρτα στην περιοχή Καλό Λιμάνι Σκαλοχωρίου, στη βόρεια πλευρά της Λέσβου, και φέρεται να προκλήθηκε από κολώνα της ΔΕΔΔΗΕ, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η πυρκαγιά βρίσκεται σχετικά κοντά στον οικισμό, καθώς και σε παρακείμενη ταβέρνα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση αποστολή ισχυρών επίγειων δυνάμεων για την αντιμετώπισή της και την αποτροπή επέκτασης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν και έσπευσαν στο σημείο οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, με οχήματα και 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλό Λιμάνι Λέσβου. Kινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 12ης ΕΜΟΔΕ, με 5 οχήματα 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 13, 2026

Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες έχουν ήδη ριχτεί δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου PZL, ενώ έχει ειδοποιηθεί και το πυροσβεστικό ελικόπτερο προκειμένου να συνδράμει στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, εφόσον χρειαστεί.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν απειλήσει κατοικίες ή άλλες εγκαταστάσεις.