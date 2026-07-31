Φωτιά στη Βοιωτία: Εικόνες αποκάλυψης στο Καλαμάκι – Τεράστια επιχείρηση εκκένωσης από τη θάλασσα

Μεγάλη κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βοιωτία, καθώς η φωτιά συνεχίζει να καίει στην περιοχή Καλαμάκι και συνεχίζει να απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση στο Καλαμάκι και στο Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, όπου η φωτιά έχει φουντώσει και πραγματοποιείται επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών διά θαλάσσης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλωτά μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου.

Νωρίτερα, μέσω του 112 εστάλη μήνυμα στους πολίτες που βρίσκονται στον Άγιο Βασίλειο να απομακρυνθούν προς το Καπαρέλι. Στο λιμάνι έχουν συγκεντρωθεί κάτοικοι και παραθεριστές, μεταξύ των οποίων και οικογένειες με παιδιά, προκειμένου να επιβιβαστούν στα σκάφη που τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

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Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 60 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 19 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει τόσο την παραλία Καλαμακίου όσο και αυτή του Αγίου Βασιλείου με τους κατοίκους να καλύπτουν το πρόσωπό τους με μαντήλια.

Ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά προσπαθούν να επιβιβαστούν στα μικρά σκάφη προκειμένου να απομακρυνθούν από το σημείο.

Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, περιορίζοντας τις δυνατότητες των εναέριων μέσων.