Φωτιά στη Βοιωτία: Ανυπολόγιστες ζημιές από την πύρινη κόλαση – Κάηκαν πάνω από 50.000 στρέμματα

Έως και 50.000 στρέμματα γης φαίνεται πως έχουν καταστραφεί στη Βοιωτία από τη φωτιά που μαίνεται και σήμερα (01.08.2026) στην περιοχή, για δεύτερο 24ωρο.

Ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιαννάρος, έκανε ανάρτηση στα social media για τις εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί από τη φωτιά, στη Βοιωτία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η έκταση που έχει καταστραφεί ξεπερνά τα 40.000 με 50.000 στρέμματα.

«Το μέγεθος της καταστροφής από την πυρκαγιά που ξεκίνησε βόρεια του Αγίου Βασιλείου (Βοιωτία) είναι ασύλληπτο. Η έκταση που έχει επηρεαστεί φαίνεται να ξεπερνά τα 40-50.000 στρέμματα. Δεν υπάρχουν σχόλια», αναφέρει συγκεκριμένα.

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Για σήμερα αναμένεται νέα ενίσχυση των ανέμων, που θα φτάσουν σε Αττική και Βοιωτία έως και τα 9 μποφόρ.

Για Αττική και Εύβοια υπάρχει ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς, σύμφωνα με τον χάρτη που εκδίδει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.