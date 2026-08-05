Φωτιά στη ΒΙΠΕ Κορωπίου – Μήνυμα του 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (05.08.2026) σε χαμηλή βλάστηση πλησίον της Βιομηχανικής περιοχής του Κορωπίου στην οδό Αιγεώς.

Επιχειρούν 52 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 14 οχήματα, καθώς και 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, το ένα ελικόπτερο.

Μήνυμα του 112 στάλθηκε στις 14:02 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δρίγγια Κορωπίου. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου, 14 οχήματα, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2026

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορια 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.