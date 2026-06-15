Φωτιά στην Σκόπελο: Στη μάχη 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας 15.06.2026, για φωτιά που ξέσπασε στην Σκόπελο.

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Κλήμα, στην Σκόπελο και άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική για την κατάσβεσή της.

Αμέσως βρέθηκαν στο σημείο 7 οχήματα με 23 πυροσβέστες, ενώ δόθηκε εντολή να κινητοποιηθούν επίσης ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δυσχεραίνει την επιχείρηση το ότι το μέτωπο δεν προσεγγίζεται εύκολα από επίγειες δυνάμεις, ενώ στην περιοχή πνέουν ασθενείς άνεμοι.