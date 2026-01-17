Φωτιά στην Πεντέλη: Το πόρισμα της Πυροσβεστικής, η καθυστέρηση απόδοσης ευθυνών και οι δύο εμπρησμοί

Στο συρτάρι παραμένει για τουλάχιστον 1,5 χρόνο το πόρισμα για την καταστροφική φωτιά στην Πεντέλη που ξεκίνησε από τον Βαρνάβα και έφτασε μέχρι το Πάτημα Χαλανδρίου.

Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες της Πυροσβεστικής, μετά το ξέσπασμα της αρχικής εστίας στον Βαρνάβα, στη φονική φωτιά της Πεντέλης, τον Αύγουστο του 2024, προέκυψαν και δύο ακόμα εμπρησμοί.

«Υπάρχει δικαιοσύνη; Υπάρχει εισαγγελέας; Είναι δυνατόν δύο χρόνια και να μην τιμωρείται κανείς;» διερωτάται κάτοικος της περιοχής για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Πεντέλη.

Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στον Βαρνάβα κατέκαψε 105 χιλιάδες στρέμματα, διένυσε πολλά χιλιόμετρα κάνοντας τα πάντα στάχτη στο διάβα της και στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα στο Χαλάνδρι.

Η διοικητική έρευνα όπως καταγγέλλουν πληγέντες και αυτοδιοικητικοί στον ΑΝΤ1, παρά το ότι έχει μπει το 2026, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί.

Όπως φαίνεται το πόρισμα της Δ.Α.Ε.Ε, που έχει παραδοθεί από τον Δεκέμβριο του 2024 στη δικαιοσύνη, περιγράφει ξεκάθαρα ευθύνες και πρόσωπα.

Στοιχεία για δύο εμπρησμούς

Και μπορεί σύμφωνα με το πόρισμα ένα καλώδιο σε στύλο ηλεκτροδότησης να υποχώρησε και να ήταν η αιτία της αρχικής εστίας πυρκαγιάς, με τον διαχειριστή να αρχείται την κατηγορία, όμως από την έρευνα προέκυψαν και στοιχεία για 2 εμπρησμούς, στις 12 Αυγούστου, την δεύτερη ημέρα της πυρκαγιάς όταν και έφτασε μέχρι το Χαλάνδρι.

Οσόν αφορά την πρώτη περίπτωση που εξετάζεται ως εμπρησμός, μαρτυρίες κάνουν λόγο για έναν άνδρα που στεκόταν δίπλα από ένα δέντρο και μπροστά του είχαν ξεσπάσει δύο εστίες πυρκαγιάς, στην οδό Περιχάρους στο Χαλάνδρι.

Όταν αντιλήφθηκε την παρουσία πολιτών, πήρε ένα κλαδί και έκανε πως προσπαθεί να τη σβήσει. Όταν η μάρτυρας τον πλησίασε με το αμάξι της και τον ρώτησε τι κάνει εκεί της είπε, πως είναι εθελοντής και προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά.

Ένα αυτοκίνητο με μία γυναίκα οδηγό, ελέγχθηκε από το βιντεοληπτικό υλικό που υπήρχε για τον δεύτερο εμπρησμό, με την οδηγό να μη πείθει την Πυροσβεστική καθώς έπεφτε σε αντιφάσεις. Όπως είπε η γυναίκα, μάλλον θα πέταξε κάποιο τσιγάρο από το παράθυρο και ίσως από αυτό αθελά της να ξέσπασε νέα εστία πυρκαγιάς. Η φωτιά βέσαια ξέσπασε από την πλευρά του συνοδηγού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, 17 μήνες μετά τη φονική πυρκαγιά η έρευνα βρίσκεται σε προανακριτικό στάδιο.