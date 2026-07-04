Φωτιά στην Παλλήνη: Καίει κοντά σε σπίτια – Ήχησε το 112, «παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (4/7/2026) γύρω στις 12:20 σε δασική έκταση στην Παλλήνη κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ, με αυτή να έχει πλέον οριοθετηθεί. Προληπτικό μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους της Παλλήνης για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Παλλήνη κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή υπήρξε από υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ανάμεσα σε ελαιόδεντρα και έκαιγε κοντά σε σπίτια, αλλά η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής οδήγησε στην γρήγορη οριοθέτησή της μέσα σε 45 λεπτά.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον Λεωφόρου Σπατών στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026

Στο μήνυμα του το 112 γράφει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλλήνη. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείται τις οδηγίες των αρχών»

Καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.