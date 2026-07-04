Ελλάδα

Φωτιά στην Παλλήνη: Καίει κοντά σε σπίτια – Ήχησε το 112, «παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Φωτιά στην Παλλήνη: Καίει κοντά σε σπίτια – Ήχησε το 112, «παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (4/7/2026) γύρω στις 12:20 σε δασική έκταση στην Παλλήνη κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ, με αυτή να έχει πλέον οριοθετηθεί. Προληπτικό μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους της Παλλήνης για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Παλλήνη κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή υπήρξε από υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ανάμεσα σε ελαιόδεντρα και έκαιγε κοντά σε σπίτια, αλλά η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής οδήγησε στην γρήγορη οριοθέτησή της μέσα σε 45 λεπτά.

Φωτογραφία από Facebook
Φωτογραφία από Facebook / Πυρκαγιά Ενημέρωση

Στο μήνυμα του το 112 γράφει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλλήνη. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείται τις οδηγίες των αρχών»

fotia spatafotia spata

Καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή newsit.gr

Σχετικά Άρθρα