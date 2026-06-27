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Φωτιά στην Πέτρα Βοιωτίας – «Απομακρυνθείτε προς Λιβαδειά» το μήνυμα του 112

Φωτιά στην Πέτρα Βοιωτίας – «Απομακρυνθείτε προς Λιβαδειά» το μήνυμα του 112

Νέα φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (27.06.2026) στη Βοιωτία, αυτή τη φορά στην περιοχή Πέτρας Αλιάρτου. Μήνυμα προς τους κατοίκους να φύγουν από την περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά στην περιοχή Πέτρας στην Βοιωτία καίει σε αγροτοδασική έκταση.

Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται δύσκολη, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ και έτσι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Στους κατοίκους εστάλη μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από την περιοχή όπου έχει ξεσπάσει η φωτιά και να κατευθυνθούν προς τη Λιβαδειά.

Σύμφωνα με το μήνυμα του 112, «Αν βρίσκεστε στην περιοχή της Πέτρα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, απομακρυνθείτε προς την Λειβαδιά», ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι προετοιμασμένοι σε περίπτωση που δοθούν νεότερες οδηγίες.

 

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο..

Πηγή newsit.gr

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