Φωτιά στην Πέτρα Βοιωτίας – «Απομακρυνθείτε προς Λιβαδειά» το μήνυμα του 112

Νέα φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (27.06.2026) στη Βοιωτία, αυτή τη φορά στην περιοχή Πέτρας Αλιάρτου. Μήνυμα προς τους κατοίκους να φύγουν από την περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά στην περιοχή Πέτρας στην Βοιωτία καίει σε αγροτοδασική έκταση.

Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται δύσκολη, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ και έτσι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Στους κατοίκους εστάλη μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από την περιοχή όπου έχει ξεσπάσει η φωτιά και να κατευθυνθούν προς τη Λιβαδειά.

Σύμφωνα με το μήνυμα του 112, «Αν βρίσκεστε στην περιοχή της Πέτρα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, απομακρυνθείτε προς την Λειβαδιά», ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι προετοιμασμένοι σε περίπτωση που δοθούν νεότερες οδηγίες.

Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣

Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πέτρα της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας

Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Λειβαδιά

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 27, 2026

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Πέτρα Βοιωτίας. Επιχειρούν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο..