Φωτιά στην Πάρο: Χωρίς ενεργό μέτωπο αλλά με διάσπαρτες εστίες – «Κανένας εφησυχασμός λόγω ανέμων» λέει η Πυροσβεστική

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην Πάρο που καίει από το μεσημέρι της Τρίτης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και επιχειρούν και σήμερα (29.07.2026) καθώς ακόμα υπάρχουν μικρές αναφλέξεις που θέλουν να περιορίσουν αφού μέσα στην ημέρα αναμένεται νέα ενίσχυση των ανέμων.

Μέχρι στιγμής έχουν σβηστεί όλα τα μέτωπα και η φωτιά καίει διάσπαρτα σε διάφορα δύσβατα σημεία στη νότια Πάρο. Με το πρώτο φως της ημέρας, 2 Canadair και 2 ελικόπτερα της Πυροσβεστικής ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην κατάσβεση της φωτιάς.

Οι φλόγες κατέστρεψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στρέμματα γης και κάποιες αποθήκες, απειλώντας ακόμα και κατοικημένες περιοχές, διευκρίνισε ο δήμαρχος της Πάρου, Κωνσταντίνος Μπιζάς.

Για την ασφάλεια των πολιτών στάλθηκαν μηνύματα του 112 για εκκένωση των περιοχών Αγκαιριά, Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκι. Εν τέλει οι φλόγες έσβησαν πριν μπουν μέσα στα σπίτια.

Στο νησί έχουν καταφθάσει τουλάχιστον 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος και 16 οχήματα από την Αττική. Σήμερα στάλθηκαν ακόμα 20 πυροσβεστικά οχήματα από την Ραφήνα ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται ακόμα 20 από Πειραιά και άλλα νησιά.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός ανέφερε πως παρά την αισθητή ύφεση του μετώπου, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που αναμένονται τις επόμενες ώρες αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο κ. Αρτοποιός υπενθύμισε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς το νότιο τμήμα του νησιού, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστών και εθελοντών.

Στο νησί βρίσκονται 86 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες δασοκομάντος, 24 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και υδροφόρες του Δήμου Πάρου και εθελοντών.

«Αυτή τη στιγμή στην Πάρο δεν υπάρχει ουσιαστικά ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου που έχει ορίσει το Πυροσβεστικό Σώμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, βασικός επιχειρησιακός στόχος είναι να παραμείνουν οι εστίες εντός της περιμέτρου που έχει ήδη διαμορφωθεί.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, ο κ. Αρτοποιός υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δυσμενείς.

«Αυτό που μας προκαλεί ανησυχία είναι οι καιρικές συνθήκες, αλλά και το δύσκολο ανάγλυφο με τις χαράδρες και τα διάσελα, όπου μπορεί να παραμείνουν μικρές εστίες που με την ενίσχυση των ανέμων να εξελιχθούν σε αναζωπυρώσεις», ανέφερε.

Πρόσθεσε, πάντως, ότι δεν απειλείται αυτή τη στιγμή κάποιος οικισμός, ενώ όλες οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις θα παραμείνουν στο πεδίο μέχρι την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες – Εκκενώθηκαν 5 οικισμοί

Η μάχη των πυροσβεστών διήρκησε όλη τη νύχτα με την Πολιτική Προστασία να στέλνει μηνύματα του 112 ζητώντας από τους κατοίκους των περιοχών Αγκαιριά, Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκι να εκκενώσουν είτε προς την παραλία της Αλυκής είτε προς Δρυό.

Activation

Fire in the area #Agkeria of the regional unit of #Paros

If you are in the area #Agkeria move away to #Aliki_beach

Follow the instructions of the Authorities

https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 28, 2026

Ενεργοποίηση

Πυρκαγιά στην περιοχή σας

Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Τρυπητή #Άσπρο_Χωριό #Γλυφά & #Πυργάκι απομακρυνθείτε προς #Δρυό

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 28, 2026

Η φωτιά έκαιγε για ώρες ανεξέλεγκτα καταστρέφοντας το φυσικό περιβάλλον και απειλώντας ακόμα και χωριά.

Αρκετά νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα και η αποκατάσταση των ζημιών αναμένεται τις επόμενες ώρες.

Πηγές της πυροσβεστικής αναφέρουν πως η φωτιά επεκτάθηκε τόσο ραγδαία λόγω της χαμηλής βλάστησης.

Στην Πάρο πνέουν ήδη άνεμοι έως 7 μποφόρ.