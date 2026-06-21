Φωτιά στην Κορινθία: Καίει σε δασική έκταση στη Σκαλωσιά

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη Σκαλωσιά Κορινθίας σήμερα Κυριακή (21/6/2026), κινητοποιώντας μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κορινθία κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν εθελοντές.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Σκαλωσιά Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2026

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, ωστόσο η εξέλιξη του μετώπου παρακολουθείται διαρκώς.