Φωτιά στην Κεφαλονιά: Συνελήφθη 44χρονος για εμπρησμό από πρόθεση – Είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν

Στη σύλληψη ενός 44χρονου για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησαν οι Αρχές στην Κεφαλονιά, για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (1.8.26), στην περιοχή Πάστρα.

Σύμφωνα με την προανάκριση που διενεργήθηκε από τους Ανακριτικούς Υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου, υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ο 44χρονος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά στην Κεφαλονιά με χρήση γυμνής φλόγας.

Η πυρκαγιά έχει μέχρι στιγμής κάψει έκταση μεγαλύτερη των 6.000 στρεμμάτων.

Ο 44χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, κατόπιν σχετικών εισαγγελικών εντολών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις εμπρησμών και είχε καταδικαστεί, εκτίοντας ποινή για συναφείς πράξεις.