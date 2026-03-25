Φωτιά στην Κεφαλονιά στην περιοχή Μαυράτα: Σηκώθηκε ένα αεροσκάφος

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (25.03.2026) σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή στην περιοχή Μαυράτα της Κεφαλονιά, με πυροσβεστικές δυνάμεις να ενημερώνονται και να κινητοποιούνται άμεσα.
Για στην κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και εθελοντές.
Επίσης από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα αεροσκάφος.
