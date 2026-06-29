Φωτιά στην Καλλιθέα: «Της είπα “πήδα” και την έπιασα στα χέρια μου» λέει ο άνδρας που έσωσε την 75χρονη – Σε σοκ η γυναίκα

Δραματικές ήταν οι στιγμές που έζησαν στην Καλλιθέα ένας άνδρας και μία γυναίκα που ξέσπασε φωτιά ενώ βρίσκονταν στο διώροφο σπίτι τους.

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 28.06.2026, και από θαύμα σώθηκαν η 75χρονη και ο 80χρονος, με την γυναίκα να αναγκάζεται να πηδήξει από το μπαλκόνι προκειμένου να σωθεί από τις φλόγες.

Σωτήρας της φαίνεται να είναι ένας διανομέας που περνούσε από το σημείο, είδε τους καπνούς και έσπευσε να βοηθήσει την γυναίκα που φώναζε “καίγομαι και βοήθεια”.

Ο άνδρας που έσωσε τη γυναίκα που πήδηξε από το μπαλκόνι περιέγραψε τα όσα έγιναν. «Βλέπω ότι βγάζει καπνούς και η γιαγιά φώναζε “βοήθεια, βοήθεια”. Παράτησα το μηχανάκι και της λέω “πήδα, πήδα” και την έπιασα στα χέρια μου», περιέγραψε και είπε ότι θέλει η ηλικιωμένη να είναι καλά.

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Η γυναίκα φέρει ελαφρύ έγκαυμα στο μπράτσο, ενώ αντιμετωπίζει και αναπνευστικά προβλήματα, με τους γιατρούς να εξετάζουν κατά πόσο αυτά συνδέονται με το περιστατικό. Επίσης, από το συμβάν κάηκε μέρος των μαλλιών της.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σύζυγός της αποχώρησε από το σημείο χωρίς να τη βοηθήσει, ενώ φέρεται να αρνήθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Παράλληλα, ο άνθρωπος που έσπευσε να τη βοηθήσει τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπέστη κάταγμα στο χέρι.

Η ηλικιωμένη γυναίκα φανερά αναστατωμένη και με προβλήματα στο αναπνευστικό, δέχτηκε τη βοήθεια γειτόνων που της έδωσαν μία βρεγμένη πετσέτα για να σκουπίσει το πρόσωπό της, όπως φαίνεται στις εικόνες που εξασφάλισε το newsit.gr

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Σε σοκ η κόρη της ηλικιωμένης

Δραματικές ήταν οι στιγμές έξω από το διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα που τυλίχθηκε στις φλόγες, με την κόρη της 75χρονης γυναίκας που αναγκάστηκε να πηδήξει από το μπαλκόνι, με έναν ντελιβερά να την πιάνει και να της σώζει τη ζωή να βρίσκεται σε σοκ στο άκουσμα των όσων συνέβησαν.

Διασώστες του ΕΚΑΒ, βρέθηκαν δίπλα της για να μην κινδυνεύσει και προσπάθησαν να ηρεμήσουν τη γυναίκα.

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Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο σημείο, όταν έφτασε ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού. Κρατώντας στην αγκαλιά του το μικρό σκυλί της οικογένειας, ξέσπασε σε λυγμούς, αδυνατώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή του.

Ένας άνδρας που βρισκόταν εκεί προσπάθησε να τον παρηγορήσει, λέγοντάς του πως «όλα είναι καλά», ενώ τον αγκάλιασε για να τον στηρίξει. Την ίδια στιγμή, γειτόνισσα τον ενημέρωσε ότι οι γονείς του είχαν ήδη διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Και ο γιος της 75χρονης έφτασε από την πρώτη στιγμή στο σημείο και περέγραψε τα όσα έγιναν. Μεταξύ άλλων είπε ότι η μητέρα του αναγκάστηκε να πηδήξει από το μπαλκόνι «είναι τραγικό», ενώ τόνισε ότι η φωτιά ξεκίνησε από το ισόγειο.

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Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στην πυρκαγιά για την διερεύνηση των αιτίων της.

To άρθρο Φωτιά στην Καλλιθέα: «Της είπα “πήδα” και την έπιασα στα χέρια μου» λέει ο άνδρας που έσωσε την 75χρονη – Σε σοκ η γυναίκα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr