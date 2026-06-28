Φωτιά στην Καλλιθέα: Συγκλονιστικό βίντεο από την πτώση της γυναίκας από το μπαλκόνι – «Πήδα γιαγιά, θα σε πιάσω»

Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στην δημοσιότητα το newsit.gr με την στιγμή που η ηλικιωμένη γυναίκα πέφτει από το μπαλκόνι για να γλυτώσει από τη φωτιά που έχει τυλίξει το διαμέρισμα στην Καλλιθέα.

Η 75χρονη γυναίκα μαζί με τον 80χρονο σύζυγό της βρίσκονταν στο διαμέρισμά τους στην Καλλιθέα όταν ξέσπασε η φωτιά και κατάφεραν να σωθούν την τελευταία στιγμή. Η ηλικιωμένη που είχε εγκλωβιστεί στο μπαλκόνι βρήκε το θάρρος και έπεσε στα χέρια πολιτών που είχαν συγκεντρωθεί κάτω από την διώροφη κατοικία και της φώναζαν να πέσει για να σωθεί.

Ο σύζυγός της κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του και βρήκε από την γκαραζόπορτα, ενώ και οι δυο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ο 80χρονος με τραύμα στο πόδι και η 75χρονη με αναπνευστικά προβλήματα.

Η 75χρονη σύζυγός του, αρχικά, δεν θέλησε να εγκαταλείψει την κατοικία και παρέμεινε στο σημείο καλώντας σε βοήθεια. Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν οι φλόγες έσπασαν τα τζάμια του σπιτιού και η πυρκαγιά επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να εγκλωβιστεί στο μπαλκόνι χωρίς δυνατότητα διαφυγής.

Η 75χρονη άρχισε να φωνάζει «βοήθεια, βοήθεια», ενώ κάτω από το μπαλκόνι είχε συγκεντρωθεί κόσμος που προσπαθούσε να βρει τρόπο να τη βοηθήσει.

Εκείνη τη στιγμή έφτασε στο σημείο ένας διανομέας, ο οποίος έσπευσε να παρέμβει και να βοηθήσει τη γυναίκα να σωθεί

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Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο της διώροφης κατοικίας, όπου εκείνη την ώρα βρισκόταν το ηλικιωμένο ζευγάρι.

Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο λίγο πριν από τις 19:00, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ενώ οι δυνάμεις της υπηρεσίας παρέμειναν στο σημείο για την αποκάθαρση και την πλήρη ασφάλιση του χώρου.

Μία γειτόνισσα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν, αναφέροντας πως ένας ηλικιωμένος κατάφερε να απομακρυνθεί από το σπίτι μέσω της πίσω πόρτας και της γκαραζόπορτας, βγαίνοντας με ασφάλεια από το κτίριο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η γυναίκα «έπεσε στην αγκαλιά ενός άνδρα», ενώ ο ηλικιωμένος άνδρας κατάφερε να σωθεί μόνος του . Η 75χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ο 80χρονος σύζυγός της υπέστη τραυματισμό στο πόδι.

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Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, καθώς έφεραν εγκαύματα.

Η γειτόνισσα περιέγραψε επίσης τις δραματικές στιγμές της διάσωσης της 75χρονης, σημειώνοντας πως το ζευγάρι είχε ξαπλώσει για μεσημεριανή ξεκούραση όταν αντιλήφθηκε τη φωτιά.

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«Η γυναίκα αισθάνθηκε τη φωτιά και γρήγορα βγήκε στο μπαλκόνι. Στη συνέχεια πήδηξε από το μπαλκόνι και την έπιασε ένας ντελιβεράς», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, ο άνθρωπος που έσπευσε να τη βοηθήσει τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο, χαρακτηρίζοντάς τον «ήρωα» για την πράξη του.

«Ευχαριστώ πολύ το παιδί που έσωσε αυτή τη γυναίκα», είπε συγκινημένη.

Ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού ξέσπασε σε κλάματα στο σημείο

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο σημείο, όταν έφτασε ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού. Κρατώντας στην αγκαλιά του το μικρό σκυλί της οικογένειας, ξέσπασε σε λυγμούς, αδυνατώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή του.

Ένας άνδρας που βρισκόταν εκεί προσπάθησε να τον παρηγορήσει, λέγοντάς του πως «όλα είναι καλά», ενώ τον αγκάλιασε για να τον στηρίξει. Την ίδια στιγμή, γειτόνισσα τον ενημέρωσε ότι οι γονείς του είχαν ήδη διακομιστεί στο νοσοκομείο.

To άρθρο Φωτιά στην Καλλιθέα: Συγκλονιστικό βίντεο από την πτώση της γυναίκας από το μπαλκόνι – «Πήδα γιαγιά, θα σε πιάσω» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr