Φωτιά στην Καλλιθέα: Η στιγμή της έκρηξης και τα πρώτα πυροσβεστικά στο σημείο

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Καλλιθέα από την φωτιά σε διώροφη κατοικία στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων το μεσημέρι της Κυριακής (28/06/2026).

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το newsit.gr φαίνεται η έκρηξη στον πρώτο όροφο της κατοικίας που οδήγησε στη μεγάλη φωτιά στην Καλλιθέα, καθώς και τα πρώτα πυροσβεστικά που έχουν έσπευσαν στο σημείο.

Από τη φωτιά τραυματίστηκαν δυο ηλικιωμένοι.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/kallithea-fwtia-1.mp4

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για έναν άνδρα 80 ετών, ο οποίος υπέστη τραύμα στο πόδι, και μία γυναίκα 75 ετών με αναπνευστικά προβλήματα.

Αμφότεροι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Η 75χρονη, η οποία φέρεται να είναι η ιδιοκτήτρια της κατοικίας, πήδηξε από τον πρώτο όροφο προκειμένου να σωθεί από τις φλόγες.

Πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο κατάφεραν να την συγκρατήσουν, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 στον πρώτο όροφο της διώροφης μονοκατοικίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους τόσο στο ισόγειο του κτιρίου όσο και στα γειτονικά σπίτια.

Στο σημείο επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με επτά οχήματα, καθώς και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Παράλληλα, στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.