Φωτιά στην Καλλιθέα: «Ευχαριστώ όλους τους γείτονες – Υπάρχει ακόμα ανθρωπιά», λέει η κόρη της 73χρονης που πήδηξε από το μπαλκόνι

Μία ιστορία που παραλίγο να γίνει τραγωδία, έγινε ένα σύμβολο ανθρωπιάς τις τελευταίες ώρες. Ο λόγος για τη φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην Καλλιθέα, όπου μια ηλικιωμένη αναγκάστηκε να πηδήξει από το μπαλκόνι της στα χέρια των περαστικών που την έσωσαν για να μην πεθάνει από τις φλόγες.

Η κόρη της 73χρονης γυναίκας που πήδηξε από το μπαλκόνι στην Καλλιθέα για να σώσει τη ζωή της όταν το σπίτι της πήρε φωτιά, μίλησε στο LiveNews και μεταξύ άλλων ευχαρίστησε τον κόσμο που στάθηκε κάτω από την μητέρα της όταν έπεφτε για να τη σώσουν.

Όπως είπε αρχικά, έχει καεί όλο το σπίτι. «Η φωτιά ξεκίνησε από κάτω, όταν η μητέρα μου άνοιξε την πόρτα του σαλονιού και εκεί εφόσον ανοίχτηκε πόρτα, μεγάλωσε η φωτιά. Ο μπαμπάς μου κατέβηκε από το γκαράζ για καλή του τύχη και η μανούλα μου εγκλωβίστηκε πάνω. Με το που ήρθαμε την πήρα την πήγα στο νοσοκομείο».

Έπειτα ανέφερε ότι έχουν καεί τα μαλλιά της 73χρονης, έχει εγκαύματα στο αριστερό της χέρι, είναι χτυπημένη στο πρόσωπο και κουτσαίνει, όσο και αν την κρατήσαν τα χέρια, είναι το βάρος και κάποια στιγμή πέφτει ο άνθρωπος, ε κάπου χτύπησε».

«Το θέμα είναι ότι οι γονείς μου είναι ζωντανοί, γιατί κάποια στιγμή μου έλεγαν ότι ο μπαμπάς του είναι μέσα στο σπίτι και μέχρι να συνειδητοποιήσουμε ότι ο μπαμπάς μας είναι ζωντανός μας είχε κοπεί η ανάσα. Είναι που λένε ότι στο χειρότερο βγαίνει το καλύτερο. Οι γονείς μου είναι ζωντανοί», είπε ακόμη και πρόσθεσε πως «το να σε κλέψουν είναι λίγο, το να καίγεσαι, δεν υπάρχει χειρότερο. Να μην έχεις τίποτα απολύτως».

Κλείνοντας ανέφερε ότι: «Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια όλους τους ανθρώπους, όλη τη γειτονιά, γνωστούς άγνωστους που ήταν δίπλα στους γονείς μου και πάνω από όλα στη μητέρα μου, και της είπαν “πέσε να σε σώσουμε”, τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Υπάρχει ακόμα ανθρωπιά σε αυτόν τον σάπιο κόσμο που ζούμε».