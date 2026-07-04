Φωτιά στην Κέρκυρα: Καίει κοντά στον οικισμό Βασιλικά, σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (4/7/2026) λίγο μετά τις 12:30, σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά Κέρκυρας κοντά στον οικισμό Βασιλικά.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος για την κατάσβεση τη φωτιάς στην Κέρκυρα και συγκεκριμένα 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, Εθελοντές και 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται, όμως όπως φαίνεται και από την φωτογραφία του corfutvnews.gr καίει σε δύσβατο σημείο.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.