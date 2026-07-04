Ελλάδα

Φωτιά στην Κέρκυρα: Καίει κοντά στον οικισμό Βασιλικά, σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά στην Κέρκυρα: Καίει κοντά στον οικισμό Βασιλικά, σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (4/7/2026) λίγο μετά τις 12:30, σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά Κέρκυρας κοντά στον οικισμό Βασιλικά.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος για την κατάσβεση τη φωτιάς στην Κέρκυρα και συγκεκριμένα 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, Εθελοντές και 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται, όμως όπως φαίνεται και από την φωτογραφία του corfutvnews.gr καίει σε δύσβατο σημείο.

Η φωτια κερκυα
corfutvnews.gr

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή newsit.gr

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